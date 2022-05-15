Генштаб ВСУ: Россия готовит в приграничных областях до 2500 резервистов для отправки на войну

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Генеральный штаб вооруженных сил Украины утверждает, что в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях России готовят до 2500 резервистов для участия в войне.

«Командование вооруженных сил РФ пытается комплектовать и восполнять потери своих войск за счет резервистов», — говорится в сводке Генштаба.

В Минобороны РФ это не комментировали.

В условиях войны невозможно проверить заявления даже официальных представителей сторон конфликта. Относитесь к такой информации с осторожностью.

В ноябре 2021 года, когда страны Запада активно обсуждали потенциальную войну России против Украины, источники Bloomberg заявили, что российские власти призвали «десятки тысяч» резервистов в «беспрецедентном для постсоветских времен масштабе». В мае 2022-го основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев допускал, что в регионах, граничащих с Украиной, могут призвать в армию резервистов.

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