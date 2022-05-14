Жители Белгорода сообщили о ночных взрывах в небе над городом
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В Белгороде в ночь на 14 мая были слышны взрывы. Информация об этом распространилась в городских пабликах.
На выкладываемых жителями видео были слышны громкие хлопки и видны яркие вспышки в ночном небе.
В соцсетях предполагали, что происходящее связано с работой ПВО или российской авиации. Власти официально не комментировали, что это были за взрывы.
С начала войны власти области регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. 11 мая стало известно о первом погибшем — это был 18-летний молодой человек в селе Солохи. Пострадали в общей сложности около полутора десятков человек.
По данным властей, по состоянию на 13 мая ударами со стороны Украины были повреждены 280 построек. Более 120 из них уже восстановлены.