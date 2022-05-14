Ким Чен Ын назвал начавшуюся в КНДР эпидемию коронавируса «великим потрясением» в истории страны. За две недели там заболели 500 тысяч человек

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Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал «великим потрясением» начавшуюся в стране вспышку коронавируса. Об этом сообщает «Ренхап».

Выступая перед членами Политбюро, Ким Чен Ын отметил, что коронавирус — это самый большой вызов, который стоит перед КНДР за всю ее историю. Он призвал «изучать опыт передовых стран» в борьбе с болезнью, в первую очередь, Китая.

Согласно официальным данным, только за 13 мая в стране с 26-миллионным населением выявили 174 тысячи заболевших. Всего с конца апреля в Северной Корее заболели около 524 тысяч человек.

Власти КНДР сообщили о вспышке ковида 12 мая. До сих пор с самого начала пандемии официально в стране не было заболевших.

Северная Корея с целью недопущения коронавируса в страну с весны 2020 года полностью закрыла свои границы на въезд. Товарооборот с Китаем был значительно сокращен, при этом все грузы в обязательном порядке отправлялись на карантин.

Уровень вакцинации в КНДР практически равен нулю. Власти страны отказывались от международной помощи и бесплатных поставок в рамках программы Covax, опасаясь, что въезжающие в страну иностранные специалисты завезут инфекцию.

В соседнем с КНДР Китае, где на протяжении двух лет практически не было заболевших, весной 2022 года также началась масштабная вспышка коронавируса.

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