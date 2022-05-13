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Администрация Барнаула отказалась согласовать проведение 18 мая протестной акции КПРФ против повышения цен, обосновав это риском сформировать «негативное отношение к специальной военной операции». Копию соответствующего документа опубликовало Алтайское краевое отделение КПРФ.

В документе поясняется, что рост цен обусловлен в том числе повышением курса доллара и введением санкций против России из-за проведения «специальной военной операции» в Украине. «Экономическая ситуация в стране… может рассматриваться как чрезвычайное и непредотвратимое обстоятельство», — сказано в письме.

Формирование у людей негативного отношения к «спецоперации» в результате протестной акции «может повлечь необоснованный рост социальной напряженности, общественные волнения, способные вызвать нарушения общественного порядка, и, как следствие, создать угрозу жизни неопределенного круга лиц, нанесение вреда имуществу», считают в мэрии Барнаула.

Коммунисты намерены обжаловать решение администрации.

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