В Москве за госизмену приговорили к 13 годам колонии подполковника запаса ФСБ

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил бывшего офицера ФСБ Дмитрия Казакова к 13 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда, Казакова лишили воинского звания подполковника запаса, а также назначили штраф в размере 300 тысяч рублей.

По данным следствия, бывший сотрудник ФСБ «инициативно сотрудничал с разведкой одного из зарубежных государств и передавал ей служебную информацию, содержащую гостайну. Свою вину Казаков признал в полном объеме.

Приговор был оглашен еще 28 апреля и до настоящего времени не обжалован. Дело рассматривалось в закрытом режиме, поскольку в нем содержатся секретные сведения.

Главные события дня

Война Семьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»

Главные события дня

Война Семьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь