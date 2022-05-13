Двое операторов RT получили осколочные ранения, попав под обстрел в ДНР
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Съемочная группа телеканала RT попала под ракетный обстрел украинских военных под городом Докучаевск в самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Как сообщается в телеграм-канале «RT на русском», военный корреспондент Валентин Горшенин не пострадал, но операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения ног и спины. Пострадавших отправили в больницу.
По сведениям Горшенина, ракетный удар пришелся по заправке, где журналисты остановились, чтобы выпить кофе. Военных объектов рядом с местом обстрела нет, утверждает он.