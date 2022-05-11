GroupM: доверие россиян к телевидению упало за два месяца войны
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Уровень доверия россиян к телевидению существенно снизился за март-апрель 2022 года. Об этом свидетельствуют результаты исследованием международной рекламной группы GroupM «Accelerate research» о медиапотреблении в России, с которыми ознакомился «Коммерсант».
Опрос проводился среди более 1,7 тысячи респондентов в возрасте от 18 до 60 лет в российских городах с населением больше 100 тысяч человек. Вопрос исследования был сформулирован так: «Если событие освещается несколькими типами СМИ по-разному, какому из них вы бы в первую очередь доверяли?».
Согласно результатам, 17 марта 33% опрошенных назвали телевидение источником информации, которому они доверяют больше, чем другим. 27 апреля так считали уже только 23% респондентов.
Доверие россиян к интернет-СМИ и официальным сайтам также упало: 17 марта их называли надежными источниками 26% опрошенных, а 27 апреля — 23%.
При этом у респондентов выросло доверие к соцсетям, блогам и телеграм-каналам: доля тех, кто предпочитает этот источник информации, увеличилась с 19% до 23%.
Можно говорить про общее снижение интереса к новостному контенту, считает директор по исследованиям и стратегии OMD OM Group Ирина Едемская: «Вероятно, шок прошел, население адаптировалось к ситуации». Что касается ТВ, то сейчас через него продвигается «единственно возможная точка зрения на события, причем обеспечивая дозированную информацию и не всегда оперативно», поэтому за деталями население обращается к интернету, уточняет она.