Власти Харьковской области: под завалами разрушенного дома в Изюме нашли тела 44 мирных жителей

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В городе Изюм Харьковской области под завалами пятиэтажного дома, который был разрушен в первой декаде марта, обнаружили тела 44 погибших мирных жителей. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Представитель украинских властей обвинил в обстреле дома российские войска, назвав случившееся «ужасным военным преступлением». При этом он отметил, что Изюм находится под контролем армии РФ, и не уточнил, как получил информацию о погибших.

24 марта Минобороны России отчиталось, что российские военные взяли Изюм под контроль.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

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