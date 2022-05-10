В Кисловодске на 9 мая дети расстреляли чучело «последнего фашиста». Мэр объяснял акцию патриотическим воспитанием, а потом отверг свою причастность к ней

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В Кисловодске на 9 мая детям предложили расстрелять чучело «последнего фашиста». Об этом мэр города Евгений Моисеев рассказал в своем телеграм- канале.

На момент публикации этой новости пост мэра уже был удален, но его репост сохранился в телеграм-канале информационного портала города. Кроме того, заметки об акции остались на сайтах местных СМИ.

В рамках мероприятия на воротах вывесили «чучело фашиста и оккупанта», которое дети расстреливали из пневматической винтовки, говорилось в посте Моисеева. На нескольких фотографиях, сопровождающих публикацию, была изображена девочка в военной форме с винтовкой в руках.

«Наше младшее поколение с детства должно знать о том мировом зле, имя которому фашизм, нацизм, который сегодня снова пытается возродиться. Мы этого никогда не допустим. Мы растим наших детей патриотами и защитниками Отечества», — заявил Моисеев.

После акции прохожих угощали кашей из полевой кухни, отмечает «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

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Жители Ставропольского края пожаловались на публикацию Моисеева в комментариях в телеграм-канале губернатора Ставропольского края Владимира Владмимирова, потребовав «дать адекватную оценку» действиям мэра Кисловодска, сообщает газета «Аргументы и факты».

Один из комментаторов также отметил, что как минимум за одну фотографию, опубликованную Моисеевым, в России «предусмотрена статья». Как предполагает «Аргументы и факты», речь идет о статье 20.3 КоАП РФ (пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) из-за повязки со свастикой на рукаве чучела.

Моисеев отрицает свою причастность к акции. 10 мая он пояснил изданию «Подъем», что пост о расстреле чучела в его соцсетях появился случайно. «Администрация не имеет к этой акции отношения. Справочная информация об этом поэтому была сразу удалена. Сообщение случайно попало в рассылку», — заявил мэр.

По словам Моисеева, акцию устроили местные жители и теперь администрация разбирается в ситуации. Сам он мероприятие не поддерживает.

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