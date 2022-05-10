IKEA будет платить зарплаты российским сотрудникам до августа. В марте компания остановила работу в России

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Компания Ingka Group, владелец шведской торговой сети товаров для дома IKEA, будет платить зарплаты 15 тысячам своих сотрудников в России до августа 2022 года. Об этом Reuters заявил менеджер по розничным операциям компании Толга Онку.

«Нам удалось продлить этот срок (выплаты зарплат) до шести месяцев. Мы продолжаем следить, анализировать, смотреть на то, что происходит, и будем принимать решения по мере развития ситуации», — рассказал Онку.

При этом представитель Ingka Group отказался сообщить подробности, откуда компания возьмет деньги на выплаты сотрудникам. «Мы соблюдаем все санкции. Мы используем активы, которые у нас есть в России», — сказал Онку. Он также не стал отвечать на вопрос, рассматривает ли компания возможность полностью покинуть российский рынок.

Подпишитесь на «Сигнал» — новое медиа от создателей «Медузы». Эта имейл-рассылка действительно помогает понимать новости. Она будет работать до тех пор, пока в России есть интернет. Защита от спама reCAPTCHA. Конфиденциальность и условия использования

В начале марта IKEA объявила о приостановке своей работы в России и Беларуси на фоне войны в Украине. Продажи в российских магазинах сети, интернет-магазине и Студиях IKEA остановлены с 4 марта. При этом торговые центры «Мега», также принадлежащие Ingka Group, продолжают работу.

Многие иностранные компании приостановили или прекратили работу в России

Samsung, Zara, Netflix, Adobe. Какие компании ограничили или прекратили работу в России Обновленный список

Многие иностранные компании приостановили или прекратили работу в России

Samsung, Zara, Netflix, Adobe. Какие компании ограничили или прекратили работу в России Обновленный список

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь