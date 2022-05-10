Bloomberg: Минфин РФ прогнозирует самый сильный спад экономики с 1994 года

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Российское министерство финансов ожидает, что ВВП страны по итогам 2022 года сократится на 12%, что станет самым худшим показателем с 1994 года. Об этом говорится во внутреннем прогнозе Минфина, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

Если прогноз сбудется, заявил источник агентства, это сведет на нет рост российской экономики примерно за последние десять лет.

Центробанк ожидает падения ВВП России по итогам 2022 года на 8–10%. Минэкономики прогнозирует падение ВВП на 8,8% в базовом варианте и на 12,4% при консервативном сценарии. Всемирный банк считает, что экономика России упадет в 2022 году на 11%.

По прогнозам аналитиков компании S&P Global Market Intelligence, экономике России потребуется 10 лет, чтобы восстановиться до уровня 2021 года на фоне санкций, введенных из-за вторжения в Украину.

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