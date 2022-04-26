Аналитики прогнозируют восстановление экономики России после санкций за 10 лет. Экономика Украины вернется к довоенному уровню за пять лет
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По прогнозам аналитиков компании S&P Global Market Intelligence экономике России потребуется 10 лет, чтобы восстановиться до уровня 2021 года на фоне санкций, введенных из-за вторжения в Украину. Об этом пишет РБК, в распоряжении которого есть прогноз S&P Global Market Intelligence.
Падение ВВП России в 2022 году составит 11,1%, следует из прогноза. К 2023 году Россия падение ВВП замедлится до 1,9%, рост, а спустя еще год экономика России начнет расти — на 1,6%. К 2026 году, по мнению аналитиков, ВВП России увеличится на 1,9%.
Инфляция в России в 2022 году составит 17,8%, считают аналитики, в 2023 году она замедлится до 10%, а к 2026 году — до 4,6%.
ВВП Украины в 2022 году сократится на 45,7%, предполагают аналитики. Однако восстанавливаться украинская экономика будет значительно быстрее, чем российская, считают в S&P Global Market Intelligence, и вернется к довоенным показателям уже через пять лет.
Прогноз S&P Global Market Intelligence о сокращении ВВП России и Украины в 2022 году примерно соответствует тому, какого падения экономик двух стран ожидает Всемирный банк. Однако Всемирный банк считает, что экономика России будет восстанавливаться быстрее уже в 2023 году покажет рост ВВП на 0,6%. Центробанк РФ на основе прогноза аналитиков ожидает меньшее падение ВВП по итогам 2022 года — на 8%.