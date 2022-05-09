В Петербурге напали на художницу Елену Осипову, которая собиралась выйти на «Бессмертный полк» с антивоенными плакатами

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В Санкт-Петербурге напали на 76-летнюю художницу, активную участницу протестных акций Елену Осипову. Об этом телеграм-каналу «Ротонда» рассказал видеооператор Никита Адищев, снимающий документальный фильм о художнице и ставший свидетелем инцидента.

По его словам, два неизвестных молодых человека подбежали к Осиповой, когда она выходила из дома, отобрали у нее антивоенные плакаты и скрылись. Художница намеревалась встать с плакатами в одиночный пикет возле Невского проспекта во время шествия «Бессмертного полка».

На самого Адищева также напал сосед Осиповой, который решил, что тот был устроителем провокации.

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