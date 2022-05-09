В Москве отменили воздушную часть парада Победы
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Воздушная часть парада Победы в Москве не состоится из-за погодных условий, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В 10 утра на Красной площади в Москве начался парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На параде запланировано выступление президента РФ Владимира Путина.
Ожидалось, что в параде Победы в Москве будут участвовать 62 самолета и 15 вертолетов, в том числе воздушный пункт управления Ил-80, известный как «самолет судного дня».