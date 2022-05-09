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Парад в Москве. Объявит ли Путин мобилизацию? Прямая трансляция
Источник: Meduza
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В Москве на Красной площади начался парад, приуроченный к 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Во время парада ожидается выступление президента России Владимира Путина. По предположениям западных (а также украинских) СМИ и чиновников, Путин может объявить в России мобилизацию — либо официально объявить Украине войну.