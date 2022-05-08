Великобритания выделит Украине помощи на 1,3 миллиарда фунтов
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Великобритания выделит Украине помощи стоимостью 1,3 миллиарда фунтов.
В этот пакет включено вооружение стоимостью 300 миллионов фунтов, о предоставлении которого ранее объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Ранее Лондон выделил Украине помощь стоимостью полтора миллиарда фунтов, в том числе гуманитарной и финансовой, пишет Sky News. В правительстве Великобритании заявляют, что нынешние темпы расходов на военный конфликт самые высокие для страны со времен кампаний в Ираке и Афганистане.