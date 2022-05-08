Лидеры G7 пообещали усилить поддержку Украины и заявили, что, начав войну, Путин «навлек позор на Россию»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Лидеры стран провели видеоконференцию, по итогам которой было принято заявление, в котором они заявили об усилении поддержки Украины в войне с Россией и в очередной раз осудили вторжение.

Во встрече принимал участие президент Украины Владимир Зеленский, рядом с ним находился премьер-министр Канады Джастин Трюдо, приехавший в Киев.

В заявлении, текст которого публикует Белый дом, в частности говорится, что Зеленский заявил «о твердой решимости Украины защищать свой суверенитет и территориальную целостность». Конечной целью, по словам Зеленского, является «обеспечение полного вывода российских вооруженных сил и техники со всей территории Украины и обеспечение ее способности защищать себя в будущем».

Лидеры стран-участниц G7 «заверили президента Зеленского в неизменной готовности взять на себя дальнейшие обязательства, чтобы помочь Украине обеспечить ее свободное и демократическое будущее, чтобы Украина могла защитить себя сейчас и предотвратить будущие акты агрессии».

В заявлении также отмечается, что встреча состоялась в годовщину окончания Второй мировой войны и ее участники чтут память миллионов погибших и отдают дань уважения тем, кто одержал победу над фашизмом, включая страны-союзники и СССР. «Семьдесят семь лет спустя президент Путин и его режим решили вторгнуться в Украину, начав ничем не спровоцированную агрессию против суверенной страны. Его действия позорят Россию и исторические жертвы ее народа», — подчеркнули участники встречи.

«Мы приложим все усилия, чтобы привлечь президента Путина, а также организаторов и пособников этой агрессии, включая режим Лукашенко в Беларуси, к ответственности за их действия в соответствии с международным правом», — говорится в документе.

Участники встречи в совместном заявлении также анонсировали новые санкции в отношении России, включая продолжение и усилении «кампании против финансовых элит и членов семей, поддерживающих президента Путина», постепенный запрет на импорт российской нефти и другие меры, которые вынудят Россию «заплатить высокую цену за путинскую войну за ее вторжение в Украину».

«Президент Путин не должен выиграть свою войну против Украины. Мы обязаны сделать это ради памяти всех тех, кто боролся за свободу во время Второй мировой войны, продолжать бороться за нее сегодня, ради народа Украины, Европы и мирового сообщества».

Все события этого дня

Война Семьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»

Все события этого дня

Война Семьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь