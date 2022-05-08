МЧС: все пожары в населенных пунктах Красноярского края локализованы

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Управление МЧС по Красноярскому краю заявило, что в регионе локализованы все еще не потушенные пожары в населенных пунктах.

По данным на 16:30 по местному времени (12:30 мск), пожары продолжались в населенных пунктах Белый Яр, Лакино, Уяр, Курай, Ашпатск и Заозерный.

14 пожаров были потушены.

Сильные природные пожары продолжаются в нескольких регионах Сибири. В Красноярском крае в результате пожаров погибли семь человек, в Кемеровской области — четыре человека, в Иркутской области — двое.

Пожары в Красноярском крае В Красноярском крае из-за сильного ветра пожары охватили больше 15 деревень, одна сгорела полностью. Красноярск накрыла пыльная буря

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