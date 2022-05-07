В Красноярском крае из-за сильного ветра пожары охватили больше 15 деревень, одна сгорела полностью. Красноярск накрыла пыльная буря

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Спасатели МЧС России тушат пожары сразу в 16 населенных пунктах Красноярского края, где горят не менее 200 различных строений, сообщается на сайте краевого управления МЧС.

Пожары широко распространились из-за сильного ветра, скорость которого в отдельных районах достигает 40 метров в секунду, говорится в сообщении регионального правительства. «Сильный ветер ускоряет распространение пожаров и препятствует ликвидации [возгорания]», — говорят в МЧС.

В разных районах огнем охвачены жилые дома, детские сады, фельдшерские пункты, пилорамы, садовые кооперативы. Самые массовые пожары в Уярском районе, где горят 50 зданий.

В двух районах в результате пожаров погибли люди. В Шарыповском районе в селе Никольск, по данным МЧС, двое погибших. В этом селе огонь охватил 20 строений. В Казачинском районе в селе Талажанка пожар затронул 18 строений, в том числе фельдшерско-акушерский пункт и детский сад. В МЧС сообщили, что в этом селе трое погибших, по данным СМИ, среди погибших — двое детей. По факту гибели людей возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В Боготольском районе Красноярского края, как сообщает «НГС», полностью сгорела деревня Павловка (по переписи 2010 года, в ней проживали около 100 человек). В районной администрации открыли пункт сбора гуманитарной помощи для жителей деревни.

Краевое агентство по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям сообщило, что «в ряде районов края причиной пожаров в населенных пунктах стали короткие замыкания из-за перехлеста электропроводов и падения ЛЭП в результате сильного ветра», сообщает «Интерфакс». В ряде районов по распоряжению губернатора частично отключили электроэнергию.

На всей территории Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщают региональные власти. В районах, где идут активные пожары, эвакуируют людей и готовят пункты временного размещения. Губернатор края Александр Усс заявил, что регион запросил помощи у соседних областей, «но сами отдаем себе отчет, что подойдет она в лучшем случае через несколько часов». Губернатор пообещал сделать «все возможное, чтобы восстановить жилье для пострадавших и оказать соответствующую помощь».

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Одновременно с массовыми пожарами в Красноярске возникла пыльная буря. Она началась из-за того, что сильный ветер поднял в воздух пыль и песок. По словам местных жителей, на улице тяжело дышать, начинается кашель и чихание, ничего не видно. Мэр Красноярска Сергей Еремин записал видеообращение, в котором призвал жителей оставаться дома. В Красноярске зафиксировали сильное загрязнение воздуха, сообщает общественный проект «Чистое небо»

В Институте экологии и географии Сибирского федерального университета заявили, что пыльная буря — «не очень редкое» явление для Красноярского края, которое характерно для поздней весны и раннего лета. «В текущем году развитию явления способствовала длительная сухая погода. <…> Сильный ветер без труда подхватывает органические и минеральные частицы размером меньше одного миллиметра и переносит их на значительные расстояния. Если в это время начинается дождь, то его капли захватят пылевые частицы из воздуха, и начнется грязевой дождь», — сказали в институте.

По данным синоптиков, в ночь на 8 мая в центральных и южных районах Красноярского края сохранится сильный ветер, скорость порывов будет достигать 15-20 метров в секунду, местами — до 25 метров в секунду.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь