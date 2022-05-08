Каннский фестиваль отказал в аккредитации российским журналистам
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Каннский кинофестиваль отказал в аккредитации журналистам из России, пишет The Wrap со ссылкой на двух человек, получивших отказ.
По их словам, глава пресс-службы фестиваля Аньес Леруа сообщила группе российских журналистов, что руководство фестиваля ждало для принятия решения улучшения ситуации в российско-украинском конфликте, однако с учетом того, что до начала мероприятия осталось менее двух недель, решило отказать «всем» россиянам.
В комментарии The Wrap Леруа заявила, что на фестиваль допустили лишь тех журналистов, чья позиция по войне с Украиной соответствует позиции фестиваля. На уточняющий вопрос, был ли аккредитован хоть кто-нибудь из России, она не ответила.
Один из получивших отказ журналистов в разговоре с The Wrap предположил, что фестиваль, вероятно, не сумел «определить кто есть кто» и решил для простоты отказать всем. Журналистка сайта cinemaholics.ru Екатерина Карслиди, получавшая аккредитацию с 2015 года, заявила, что представления фестиваля «не отвечают реальности, в которой живут российские журналисты».
«Я уехала из России и выступала против войны, в том числе в своем блоге про кино, но я не могу делать этого на страницах издания, потому что это подвергнет угрозе сотрудников», — сказала она.
Каннский фестиваль 2022 года пройдет с 17 по 28 мая. В основном конкурсе будет участвовать фильм Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского».
1 марта руководство Каннского фестиваля заявило, что из-за вторжения России в Украину не позволит присутствовать на мероприятие людям, которые связаны с властями РФ.
По словам обозревателя «Медузы» Антона Долина, он получил аккредитацию как представитель латвийского СМИ.