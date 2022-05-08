Google начал блокировать аккаунты депутатов Госдумы, попавших под санкции

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Google заблокировал аккаунт депутата Госдумы Нины Останиной (фракция КПРФ) и ее ютьюб-канал. В сообщении о блокировке, скриншот которого публикует РИА Новости, говорится, что такое решение принято из-за санкций.

Государственное информагентство также сообщает, что о блокировке аккаунтов в Google также заявили и несколько других депутатов, в том числе Мария Бутина и Евгений Федоров, входящие во фракцию «Единой России», и депутат от КПРФ Михаил Матвеев.

США, Европейский союз, а также Великобритания и Япония после вторжения России в Украину ввели санкции в отношении депутатов российского парламента, голосовавших за признание независимости ЛНР и ДНР.

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