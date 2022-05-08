El Pais сообщила о планах обязать страны ЕС делиться друг с другом газом. Дмитрий Медведев увидел в этом «призрак коммунизма»

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Испанская газета El Pais сообщила, что в случае, если Россия прекратит поставки энергоносителей, то руководство ЕС планирует обязать страны, входящие в Евросоюз, делиться друг с другом газом.

По данным издания, это один из пунктов плана действий на случай прекращения поставок, который Еврокомиссия представит 18 мая. Предполагается, пишет El Pais, что делиться газом будут страны, у которых достаточные запасы энергоносителей и альтернативные источники поставок.

Также план предусматривает введение нормирования энергии, которое начнется с промышленного сектора, и будут организовано таким образом, чтобы предприятия в странах, которые больше всего пострадают от прекращения поставок газа из России, не оказались в более невыгодном положении, чем компании из других стран ЕС.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал эту публикацию в своем телеграм-канале, написав: «Призрак коммунизма наконец-то снова проник в Европу». «Там и до продуктовых карточек недалеко», — добавил он.

С 1 апреля власти России требуют, чтобы «недружественные страны», к которым российские власти относят в том числе и все государства Евросоюза, осуществляли расчеты по поставкам газа в российских рублях. 27 апреля Россия прекратила поставки газа в Болгарию и Польшу, «в связи с неоплатой в рублях».

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