Действующий президент Южной Осетии проиграл выборы

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Анатолий Бибилов, занимающий пост президента частично признанной республики Южная Осетия, не смог переизбраться на новый срок, сообщает «Интерфакс». Во втором туре выборов, прошедшем 8 мая, победу по предварительным данным ЦИК, одержал лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев.

После обработки 18% протоколов, у Алана Гаглоева было 3686 голосов (59,22%), а у Бибилова 2274 голоса (37%).

Бибилов уже признал поражение и пожелал Гаглоеву удачи.

В конце марта Анатолий Бибилов заявил, что Южная Осетия предпримет «юридические шаги» для вхождения в состав России. Заняться этим он обещал после президентских выборов, первый тур которых прошел 10 апреля. Спикер парламента Южной Осетии Валерий Кварчия в ответ на это заявление Бибилова указал, что Конституция республики «абсолютно четко провозглашает нашу страну независимым государством».

Большинство стран мира не признают независимость Южной Осетии и, соответственно, результаты выборов ее президента.

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