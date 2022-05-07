Умер мэр Токмака, оккупированного российскими войсками

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Мэр оккупированного города Токмак Запорожской области Украины Игорь Котелевский умер 7 мая в возрасте 57 лет, сообщает «Укринформ» со ссылкой на областную администрацию.

Обстоятельства его смерти пока неизвестны. По неофициальной информации, рассматривается версия самоубийства, пишет издание.

Город Токмак оккупирован российскими войсками с марта 2022 года. Котелевский, который стал мэром города в 2009 году и с тех пор еще трижды переизбирался на эту должность, отказался сотрудничать с российскими военными. В середине апреля сообщалось, что он сложил с себя полномочия, но остался в городе.

У Котелевского осталась жена и двое детей.

Главные события дня

Война Семьдесят третий день. Онлайн «Медузы»

Главные события дня

Война Семьдесят третий день. Онлайн «Медузы»