Участники войны в Украине 9 мая проедут на бронетранспортерах на параде в Москве

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Российские десантники, воевавшие в Украине, будут участвовать в параде в честь 77-летия Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве, сообщает ТАСС.

Утром 7 мая десантники участвовали в генеральной репетиции парада в Москве. Как сообщил диктор, военнослужащие, участвовавшие в «спецоперации» в Украине, проехали в колонне военной техники на БТР-МДМ «Ракушка».

Корреспондент ТАСС рассказал, что зрители, пришедшие на репетицию, встретили участников войны в Украине аплодисментами.

Руководство России не стало приглашать никого из иностранных лидеров на парад 9 мая в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил это тем, что 77-летие Победы — «не юбилейная дата».

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