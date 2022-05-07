Талибы запретили афганским женщинам выходить на улицу без бурки, закрывающей лицо

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Лидер исламистского движения « » Хайбатулла Ахундзада подписал указ, который запрещает женщинам в Афганистане появляться на улицах без , полностью закрывающей лицо и тело.

Документ, как сообщает BBC News, разработало министерство по предотвращению порока и поощрению добродетели. В указе также отмечается, что женщинам лучше оставаться дома, если у них нет важных дел на улице.

За отказ носить бурку предусмотрено наказание. Если женщина в первый раз появится на улице с незакрытым лицом, представители «Талибана» придут к ней домой и проведут профилактическую беседу с мужем, братом или отцом. На второй раз мужчину, отвечающего за поведение женщины, вызовут для объяснений в министерство. Если же это произойдет в третий раз, мужчина-опекун предстанет перед судом и будет отправлен в тюрьму на три дня.

Талибы уже вводили обязательное ношение бурки, когда в первый раз пребывали у власти в Афганистане в 1990-х годах. Движение вновь захватило власть в стране в августе 2021 года на фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана.

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