Из-за пожаров в Красноярском крае погибли семь человек
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Семь человек погибли и 17 пострадали в результате пожаров, охвативших населенные пункты в Красноярском крае, сообщает МЧС.
По данным медицинских служб, 14 человек госпитализированы.
Министерство утверждает, что пожарная обстановка в крае стабилизировалась. Все возникшие пожары локализованы. Тушение продолжается в 13 муниципальных районах.
Всего от огня пострадали 484 строения. Большинство погорельцев размещены у родственников, добавили в МЧС.
Президент РФ Владимир Путин поручил оказать помощь родным и близким погибших и тех, кто потерял жилье в результате пожаров в Красноярском крае, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.