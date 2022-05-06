В инстаграме консульства России в Эдинбурге появился антивоенный пост. Вскоре аккаунт закрыли, а в представительстве заявили о взломе

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Генконсульство России в Эдинбурге заявило о взломе своего аккаунта в инстаграме после того, как там появился антивоенный пост. Об этом сообщает РБК.

В посте говорилось: «Я, Генеральный консул России в Эдинбурге, Яковлев А. И., категорически осуждаю поведение военной спецоперации ВС РФ против суверенного, независимого государства Украины. Всесторонне поддерживаю любую помощь ВСУ от стран ЕС». Текст сопровождал кадр из выпущенного в конце апреля клипа с перепевкой песни группы «Скрябин» «Місця щасливих людей».

«Генеральный консул Андрей Яковлев подобных заявлений не делал», — пишет РБК со ссылкой на консульство.

Это был первый пост в этом аккаунте с 2019 года. На сайте консульства и в аккаунтах в других соцсетях ссылки на этот инстаграм к моменту написания этой новости не было. При этом аккаунт отмечен галочкой как официальный.

Вскоре после того, как на пост обратили внимание, доступ к аккаунту закрыли.

Против войны России и Украины не высказывался практически никто из действующих российских чиновников.

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