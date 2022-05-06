ЦБ РФ предупредил о задержках при денежных переводах по номеру телефона

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Центробанк России сообщает, что из-за технических работ замедлилась обработка операций в сервисах платежной системы ЦБ.

Посредством платежной системы Банка России обрабатываются все операции клиентов банков внутри России. Как уточняет «Прайм», ограничение работы в том числе затрагивает Систему быстрых платежей (денежные переводы по номеру телефона). Кроме того, возникли задержки в обработке операций в Системе передачи финансовых сообщений (российский аналог SWIFT).

«Некоторые операции могут проходить медленнее либо их придется повторить позднее. При этом все средства клиентов сохранны», — заявили в Банке России.

Обновление. Банк России сообщил, что с 9:38 утра все сервисы платежной системы ЦБ, а также Система передачи финансовых сообщений «работают в обычном режиме».

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