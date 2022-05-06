С завода «Азовсталь» эвакуировали еще 50 мирных жителей

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6 мая с территории осажденного российскими войсками завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 50 человек, в том числе 11 детей, сообщило Минобороны РФ. Эти данные подтвердила вице-премьер Украины Ирина Верещук. ТАСС и РИА Новости заявляют об эвакуации 51 человека.

Всех эвакуированных мирных жителей передали представителям ООН и Международного комитета Красного Креста. Они должны доставить людей «в избранные места временного размещения», говорится в сообщении российской стороны.

В свою очередь Верещук отметила, что гуманитарная колонна не успела забрать других жителей Мауриуполя, ожидавших эвакуации у торгового центра «Порт-Сити». Она объяснила это тем, что эвакуация с «Азовстали» шла медленно «из-за боев, провокаций и постоянного нарушения режима прекращения огня» российской стороной.

Во время войны к заявлениям представителей сторон конфликта нужно относиться с осторожностью, оперативно проверить распространяемую ими информацию невозможно.

Обе стороны также заявили, что гуманитарная операция на «Азовстали» продолжится 7 мая.

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«Азовсталь» — последнее место в Мариуполе, которое контролируют украинские военные. В конце апреля власти страны утверждали, что на комбинате вместе с военными находятся не менее двух тысяч гражданских.

В начале мая при поддержке ООН и Красного Креста с завода удалось эвакуировать несколько десятков мирных жителей (стороны называли разные данные о количестве эвакуированных). Часть из них была доставлена в Запорожье, другие, как заявляло Минобороны РФ, решили остаться в ДНР.

6 мая глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и генсек ООН Антониу Гуттериш заявили, что из Мариуполя и с «Азовстали» удалось вывезти около 500 человек.

Как проходила эвакуация

С «Азовстали» эвакуировали людей, которые неделями укрывались в бункерах Россия возобновила удары по заводу, где все еще остаются мирные жители

Как проходила эвакуация

С «Азовстали» эвакуировали людей, которые неделями укрывались в бункерах Россия возобновила удары по заводу, где все еще остаются мирные жители

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