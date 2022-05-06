МИД РФ: российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации

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Мирные переговоры между Россией и Украиной находятся в состоянии стагнации. Об этом заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Зайцев возложил вину за срыв переговоров на Украину: «Наиболее красноречиво о нежелании их [переговоры] продолжать говорят высказывания украинских политиков».

Дипломат напомнил, что 4 мая президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не видит перспективы для переговоров, а секретарь СНБО Алексей Данилов отвергал «любую возможность мирного договора».

Последний очный раунд переговоров прошел в Стамбуле в начале апреля. По его итогам обе стороны заявляли о достижении определенного прогресса в переговорном процессе.

Вскоре после стамбульских переговорах Москва начала обвинять Киев в непоследовательности и попытках отойти от уже достигнутых договоренностей. Украинские власти, в свою очередь, с течением времени стали заявлять, что на фоне информации о преступлениях российской армии украинское общество все меньше готово к какому-либо соглашению с РФ.

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