Генпрокуратура Украины вызвала на допрос Шойгу, Володина, Медведева и других членов Совбеза РФ. Путину повестку не выписали

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Офис генерального прокурора Украины объявил подозреваемыми в преступлении и выписал повестки на допрос ряду членов Совбеза РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Среди лиц, вызванных на допросы 16, 17 и 18 мая — министр обороны Сергей Шойгу, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Также повестки выписаны директору ФСБ Александру Бортникову, руководителю Службы внешней разведки Сергею Нарышкину, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, главе Росгвардии Виктору Золотову и полномочному представителю президента РФ в Центральном федеральном округе Игорю Щеголеву.

Генпрокуратура Украины также объявила членов Совбеза РФ подозреваемыми по делу о посягательстве на территориальную целостность страны.

Президенту России Владимиру Путину повестки выписано не было.

Накануне российского вторжения в Украину на заседании Совбеза РФ было объявлено, что Россия признает независимость ДНР и ЛНР. Заседание транслировалось в эфире; все выступавшие члены Совбеза поддержали это решение.

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