Cosmopolitan, Esquire, «Домашний очаг» и Menʼs Health будут выходить в России под новыми названиями

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Медиахолдинг Independent Media сменил названия русскоязычных версий журналов Esquire, «Домашний очаг», Cosmopolitan и Menʼs Health, следует из реестра Роскомнадзора. На изменения обратило внимание издание «Собака.ru».

Согласно реестру, журналы зарегистрировали под новыми названиями еще в апреле. Так, «Домашний очаг» стал «Новым очагом», Cosmopolitan — Cosmagazine, Menʼs Health — Men today, Esquire — «Правила жизни» (по аналогии с одной из популярных рубрик журнала).

5 мая в интервью Peopletalk гендиректор Independent Media Наталья Веснина сообщила, что компания продолжит выпускать русскоязычные версии американских журналов под новыми брендами. Новые названия изданий она не называла.

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9 марта стало известно, что американская медиагруппа Hearst разорвала партнерские отношения с российскими издателями глянцевых журналов и и отозвала лицензии на принадлежащие ей бренды. Свое решение компания объяснила «эскалацией гуманитарного кризиса».

На фоне войны в Украине и введения уголовной ответственности за «фейки» о российских военных о приостановке работы также сообщал издательский дом Condé Nast (журналы Vogue, GQ, Tatler, Glamour)

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