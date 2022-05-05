Три человека погибли и не менее четырех пострадали при атаке на прохожих в израильском городе Элад

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Двое мужчин напали на прохожих в парке израильского города Элад во время празднования Дня независимости Израиля, сообщает The Times of Israel со ссылкой на медиков.

Три человека были убиты, до семи человек пострадали. The Jerusalem Post и Haaretz пишут о четырех пострадавших, двое из них получили тяжелые ранения.

По словам очевидцев, один из нападавших был вооружен огнестрельным оружием, второй — топором или большим ножом. Они действовали в разных местах парка и после атаки скрылись. Их разыскивают.

Как пишет The Times of Israel, палестинская группировка ХАМАС назвала атаку «героической операцией», которая стала ответом на посещение евреями 5 мая Храмовой горы в Иерусалиме — священного места для мусульман и иудеев.

С конца марта не менее 16 израильтян стали жертвами террористических атак. Израильская армия в ответ на рост числа нападений устроила рейды, в результате которых погибли 26 палестинцев.

В мае прошлого года столкновения на Храмовой горе привели к очередному обострению палестино-израильского конфликта. Оно продолжалось около двух недель, затем стороны объявили о перемирии.

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«Каждая сторона осознает себя жертвой. Это состояние, близкое к паранойе» Канадский историк Нил Каплан объясняет, как устроен арабо-израильский конфликт и есть ли пути для его разрешения

О многолетнем конфликте Палестины и Израиля

«Каждая сторона осознает себя жертвой. Это состояние, близкое к паранойе» Канадский историк Нил Каплан объясняет, как устроен арабо-израильский конфликт и есть ли пути для его разрешения