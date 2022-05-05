Полиция начала проверку в отношении главреда проекта «Проверено» Ильи Бера из-за поста с разоблачением фейков российской пропаганды о Буче

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В Москве сотрудники полиции начали проверку в отношении издателя и главного редактора проекта по разоблачению фейков «Проверено» Ильи Бера после его поста в о событиях в Буче. Об этом сообщают Baza и телеграм-канал Shot.

По данным изданий, внимание полиции привлекла публикация, где Бер разбирает высказывания российских пропагандистов о статье газеты The Guardian. Других подробностей о сути претензий не сообщается.

Вероятно, речь идет о посте Бера от 27 апреля, где он ссылается на разбор «Проверено» интерпретаций российских СМИ и телеграм-каналов публикации британского издания о первых результатах судмедэкспертизы тел мирных жителей из Бучи. В частности, в статье говорится, что в телах были найдены флешетты.

Материалы проверки находятся в ОВД по московскому району Преображенское, отмечает Baza.

Бер прокомментировал публикации о проверке цитатой из романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова:

— А что это за шаги такие на лестнице? — спросил Коровьев, поигрывая ложечкой в чашке с черным кофе.

— А это нас арестовывать идут, — ответил Азазелло и выпил стопочку коньяку.

— А, ну-ну, — ответил на это Коровьев.

В комментарии изданию Delfi он заявил, что узнал о проверке из поста Baza, но не удивился. «Если правда не устраивает российские власти или полицию, это не мои проблемы. Результат их проверки меня не особенно интересует. Он немного предсказуем. А я продолжаю руководить своим проектом и сотрудничать с Delfi на ниве фактчекинга и не только», — сказал Бер.

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Илья Бер — журналист и муниципальный депутат московского района Преображенское. В прошлом он работал главным редактором телевикторины «Кто хочет стать миллионером?», участвовал в спортивной версии игры «Что? Где? Когда?».

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