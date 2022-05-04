Власти Украины заявили, что российские военные попали на территорию «Азовстали»

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Депутат Верховной Рады Давид Арахамия, возглавляющий делегацию Украины на переговорах с РФ, заявил , что российские войска уже находятся на территории комбината «Азовсталь» — последнего очага сопротивления в Мариуполе.

«Второй день продолжаются попытки штурма завода. Российские войска уже находятся на территории „Азовстали“», — сказал Арахамия, ссылаясь на слова командира полка «Азов», который находится на предприятии. Он отметил, что по состоянию на вечер 4 мая украинские власти имели связь с военными, находящимися на территории завода.

Ранее 4 мая источники «Украинской правды» сообщили, что «в среду россияне прорвались на завод», а на территории предприятия идут тяжелые бои. Издание отмечало, что у украинских военных нет связи с людьми на «Азовстали».

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко, который находится за пределами города, сообщил 4 мая в эфире украинского телевидения, что «сегодня идут тяжелые бои на территории нашей крепости, на территории „Азовстали“».

3 мая российские войска возобновили удары по «Азовстали». Замкомандира полка Святослав Паламар с позывным «Калина» говорил, что «продолжается мощный штурм территории завода при поддержке бронетехники, танков, с попытками высадки десанта с помощью катеров и большого количества пехоты».

Мариуполь находится в осаде российской армии с 1 марта. На заводе «Азовсталь», как пишет «Украинская правда», остаются бойцы полка «Азов», морские пехотинцы, пограничники, а также гражданские лица. 3 мая в Запорожье прибыли люди, эвакуированные из Мариуполя, в том числе с территории комбината «Азовсталь».

21 апреля президент России Владимир Путин публично приказал отменить штурм «Азовстали» как «нецелесообразный». Он аргументировал это заботой о сохранении жизни и здоровья российских солдат. «Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», — велел он министру обороны Сергею Шойгу. 4 мая Шойгу сообщил, что «остатки боевиков, находящиеся в промзоне завода „Азовсталь“, надежно блокированы по всему периметру».

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