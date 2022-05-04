Великобритания ввела санкции против «Камаза», ВГТРК и Наили Аскер-Заде

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Великобритания расширила санкционный список, включив в него еще 63 физических лица и компании. Об этом сообщает сайт правительства страны.

Под ограничения попали ведущая ВГТРК Наиля Аскер-Заде, военные корреспонденты Евгений Поддубный и Александр Коц, вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев, глава совета директоров Первого канала Максим Орешкин, председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

Среди компаний, попавших под санкции, — ВГТРК, «Камаз», а также инвестиционная компания Геннадия Тимченко Volga Group.

Помимо этого, Великобритания запретила местным организациям оказывать России услуги в сфере управленческого консалтинга, бухгалтерского дела и пиара.

После начала войны в Украине Великобритания расширяла антироссийские санкционные списки 18 раз. Сейчас в них около 1,4 тысячи физических лиц и компаний.

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