Московский омбудсмен пообещала наладить выпуск автозаков с туалетом и кондиционером

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В России в 2022 году будет налажен выпуск автозаков с кондиционером, туалетом и «всеми, так сказать, комфортными условиями доставки людей», сообщила на заседании Мосгордумы уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

«Это очень важная тема, в которой нашли точки соприкосновения правительство Москвы и руководство следственных изоляторов», — цитирует Потяеву ТАСС.

В 2019 году ЕСПЧ, рассматривая жалобу заключенных из Коми, признал условия перевозки заключенных в России пыточными и бесчеловечными.

В докладе комитету министров Совета Европы от 2021 года Минюст РФ обещал исправить ситуацию, в частности, установить химические туалеты в автозаках, предназначенных для конвоирования заключенных на расстояния свыше 200 километров. При этом в докладе отмечалось, что согласно стандарту перевозки заключенных, принятому еще в 2019 году, «предусмотрено обязательное оборудование специальных автомобилей системами кондиционирования».

В марте 2022 года в связи с вторжением в Украину Россия была исключена из Совета Европы, ее членство в ЕСПЧ приостановлено.

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