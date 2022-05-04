Мария Захарова: израильские наемники воюют в Украине «плечом к плечу с боевиками „Азова“»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Украине «фактически плечом к плечу с боевиками находятся и израильские наемники».

По утверждению Захаровой, она видела «видео, фактуру, материалы», подтверждающие это. Подробностей об этих материалах она не сообщила.

«Как к этому относиться? <…> Как это может быть?» — заявила Захарова в эфире «Радио Спутник». Представитель МИД отметила, что эту информацию «вряд ли захотят слышать» израильские политики, которые «раздули сейчас информационную кампанию».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 1 мая в интервью итальянскому телеканалу заявил, что «у Гитлера была еврейская кровь», а «самые ярые антисемиты, как правило, евреи». Эти слова были произнесены в контексте того, что власти Украины якобы поддерживают нацистов, несмотря на еврейское происхождение президента Владимира Зеленского.

Руководство Израиля обвинило Лаврова во лжи и расизме. Для дачи разъяснений российского посла Анатолия Викторова вызвали в МИД Израиля. На следующий день МИД РФ выпустил статью «Об антисемитизме», в которой обвинил Израиль в поддержке «неонацистского режима в Киеве», а также в игнорировании проявлений нацизма и антисемитизма в Украине и других странах Восточной Европы.

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