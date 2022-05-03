Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Вечером 3 мая во Львове произошли несколько взрывов. Информацию об этом подтвердил мэр города Андрей Садовой.

По его словам, из-за ракетного удара повреждены три электроподстанции и две насосные станции, в результате чего в некоторых частях Львова наблюдаются проблемы с электроснабжением.

В телеграм-канале главы Львовской областной администрации Максима Козицкого опубликовано фото удара по подстанциям. Сообщается, что из-за взрывов задержано движение поездов.

Вечером вторника воздушная тревога была объявлена практически во всех областях Украины (кроме Донецкой и Херсонской областей). Местные СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепре, Одессе, Виннице, Долинской, Кропивницком, Николаеве, Закарпатье.

По сведениям советника главы МВД Украины Антона Геращенко, средства ПВО сбили российские крылатые ракеты на подлете к Киеву и Виннице.

Во время войны оперативно проверить информацию, распространяемую сторонами конфликта, невозможно.

Что происходит в Украине прямо сейчас

Война Шестьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»

Что происходит в Украине прямо сейчас

Война Шестьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»