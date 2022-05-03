Верховная Рада заявила о «недопустимости присвоения» Россией победы над нацизмом. И сравнила Россию с нацистской Германией
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Верховная Рада приняла постановление по случаю 77-летия окончания Второй мировой войны, в котором говорится о «недопустимости присвоения» Россией победы над нацизмом.
Документ засвидетельствовал роль украинского народа в общей победе антигитлеровской коалиции и других освободительных движений над нацистской Германией.
Верховная Рада также отмечает, что преступления Российской Федерации в Украине должны быть остановлены, а российский путинский режим — осужден и побежден общими усилиями всего цивилизованного мира точно так же, как нацистская Германия.
Также депутаты приняли обращение к конгрессу США о признании России государством-спонсором терроризма.
Кроме того, на заседании Рады 3 мая перед парламентариями выступил по видеосвязи премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и лично впервые с начала войны президент Украины Владимир Зеленский.