«Репортеры без границ»: правительство России установило тотальный контроль над информацией и ввело военную цензуру

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Война, которую ведет Россия в Украине, имеет разрушительные последствия для свободы прессы. Об этом говорится в докладе к рейтингу свободы прессы за 2022 год, который подготовила международная неправительственная организация «Репортеры без границ».

Согласно докладу, за первый месяц российского вторжения, как минимум пять журналистов и сотрудников СМИ погибли в результате обстрелов. На оккупированных территориях российская армия, утверждают авторы доклада, «целенаправленно выбирала в виде мишени источники новостей и пыталась принудить к сотрудничеству местные СМИ».

«В самой России правительство установило тотальный контроль над информацией, введя масштабную военную цензуру, блокируя СМИ и преследуя непокорных журналистов, вынуждая их к массовой эмиграции. Это движение было начато в 2021 году, после ужесточения закона об „иностранных агентах“ и судебного преследования оппозиционного политика Алексея Навального, который сейчас находится в тюрьме», — считают «Репортеры без границ».

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В 2022 году Россия заняла 155 место в рейтинге, попав в список из 28 стран с «очень тяжелым состоянием» свободы прессы. При определении места России в общем списке организация учла, среди прочего, угрозу «произвольного» включения российских изданий и журналистов в список «иностранных агентов» и преследования по новой статье о «фейках» про российскую армию, а также блокировку западных соцсетей и независимых СМИ.

«Репортеры без границ» ежегодно составляют рейтинг свободы прессы, который отражает уровень свободы слова в СМИ и интернете в 180 государствах. Первое место в списке 2022 года заняла Норвегия, последнее — Северная Корея.

Как отметили авторы доклада, нынешний рейтинг свидетельствует об «усугублении поляризации, усиленной информационным хаосом: поляризации СМИ, ведущей к расколу внутри стран, и поляризации среди государств на международном уровне».

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