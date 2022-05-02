Ток-шоу «Сегодня вечером» вернется в эфир Первого канала после перерыва. Максима Галкина (он выступал против войны) заменит Николай Цискаридзе

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Народный артист РФ, звезда балета заменит телеведущего Максима Галкина в программе «Сегодня вечером». Это следует из анонса нового выпуска шоу, приуроченного к Дню Победы. Видео опубликовано в телеграм-канале Цискаридзе.

«Сегодня вечером мы вспоминаем любимые песни из великих фильмов о войне», — говорит Цискаридзе в ролике.

Телеграм-канал «ЦИСКАРИДЗЕ•NEWS»

Программа «Сегодня вечером» не выходила с 19 февраля. Шоу вернется в эфир 7 мая в 21:35, следует из телепрограммы на сайте Первого канала.

Издание «Стархит» отмечает, что руководство Первого канала пока не решило, останется ли Цискаридзе в проекте на постоянной основе.

В первый день российского вторжения в Украину Максим Галкин выступил против войны. После этого, по словам шоумена, его рекламные контракты отказались продлить, а концерты, запланированные в России, отменили. Галкин с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал в Израиль.

В конце апреля Галкин записал видео, в котором осудил убийства мирных жителей в Украине. После этого главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила в эфире «России 1» про «лживость» и «лицемерие» артиста, поскольку про него якобы «достоверно всем известно, что он гей», который «для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере» женился на «пожилой женщине». Российский певец Филипп Киркоров раскритиковал Симоньян: «Ты держала свечку, чтобы публично очернять человека и его семью?»

Николай Цискаридзе в своем инстаграме публикует посты с хештегами #мир и прямо войну в Украине не комментирует. При этом отдельные издания цитируют его нейтральные записи как «высказывания относительно спецоперации России» в Украине.

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