Минобороны Великобритании: России потребуются годы, чтобы восстановить потери Вооруженных сил в войне в Украине

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Минобороны Великобритании в ежедневной сводке о происходящем в Украине попыталось оценить потери, понесенные российскими Вооруженными силами с начала вторжения.

По оценкам британского оборонного ведомства, в начале вторжения Россия имела более 120 батальонных тактических групп, что составляет примерно 65% всей ее наземной боевой численности. К началу мая, считает Минобороны Великобритании, более четверти этих частей выведены из строя. Больше других пострадали элитные части российской армии, например, воздушно-десантные войска.

«России, вероятно, потребуются годы, чтобы воссоздать эти силы», — говорится в сводке.

Во время войны оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий невозможно, относитесь к ней с осторожностью.

Министерство обороны РФ с начала войны в Украине, которая продолжается больше двух месяцев, лишь дважды сообщало о потерях российской армии. В последний раз это было больше месяца назад, 25 марта. Тогда Минобороны рассказало, что погиб 1351 человек, 3825 получили ранения.

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