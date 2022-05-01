В Забайкальском крае разбился вертолет Ми-8

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При посадке в городе Могоча, Забайкальский край, разбился вертолет Ми-8, сообщает «Интерфакс». По данным источников агентства в экстренных службах, вертолет при посадке «опрокинулся на бок с вращающимся винтом и загорелся».

Правительство края и региональное управление МЧС РФ сообщили, что в результате крушения вертолета один человек погиб, еще пятеро пострадали. Всего на борту Ми-8 находились 15 человек, участвующие в тушении лесных пожаров.

Причины крушения выясняются, заявили в правительстве Забайкальского края. Источник агентства, в свою очередь, рассказал, что при посадке произошел резкий порыв ураганного ветра, при котором экипаж не смог удержать вертолет.

28 апреля в Саратовской области в воздухе столкнулись два вертолета (модели не уточнялись), сообщалось как минимум об одном погибшем и одном пострадавшем.

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