В Саратовской области столкнулись два военных вертолета. Один из них разбился

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В Саратовской области в воздухе столкнулись два вертолета, сообщили ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах.

РИА Новости пишет, что оба вертолета были учебными. ТАСС сообщает, что, по предварительным данным, они были военными, один из них принадлежал военной базе в поселке Соколовый. По информации ТАСС, вертолеты столкнулись во время учебного полета.

Как пишет агентство, после столкновения один вертолет упал, второй смог вернуться на аэродром. На борту первого вертолета находились три человека. Один из них погиб, второй пострадал, третьего пока ищут, сообщил ТАСС начальник оперативно-диспетчерского центра Единой дежурно-диспетчерской службы Саратова Роман Стирбавичюс.

По словам источника ТАСС, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Мэр Саратова Михаил Исаев заявил о падении вертолета «Ансат», совершавшего учебный полет из поселка Соколовый. Он подчеркнул, что «вертолет был один, столкновения с другим летательным аппаратом не было».

Но Центральный военный округ позднее подтвердил «сближение» двух вертолетов во время учебно-тренировочных полетов на аэродроме в Саратовской области. «В результате один из [вертолетов] получил повреждение и совершил жесткую посадку. Один член экипажа погиб. Второй вертолет совершил посадку в штатном режиме», — цитирует заявление округа РИА Новости.

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