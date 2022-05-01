Минобороны РФ заявило о ракетном ударе по аэродрому в районе Одессы и уничтожении ангара с иностранным вооружением

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Минобороны РФ в дневном брифинге заявило, что высокоточными ракетами «Оникс» нанесен удар по военному аэродрому в районе Одессы. «Уничтожен ангар с поступившим из США и европейских стран вооружением и боеприпасами, а также разрушена взлетно-посадочная полоса», — говорится в сообщении в телеграм-канале Минобороны РФ.

О ракетном ударе по Одесскому аэропорту вечером 30 апреля заявлял глава областной госадминистрации Максим Марченко. По его словам, удар был нанесен по взлетно-посадочной полосе аэропорта, пострадавших нет.

Марченко также сообщил, что удар был нанесен «Ониксами», которые, по его словам, были выпущены береговым ракетным комплексом «Бастион», стоящим в Крыму. Минобороны не уточнило, откуда были выпущены ракеты по аэродрому в Одессе, но опубликовало видео запуска «Оникса» береговым ракетным комплексом «Бастион» «с побережья Черного моря по назначенной наземной цели».

В время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта, невозможно.

Читайте также

В результате ракетных ударов по Одессе погибли трехмесячная девочка, ее мама и бабушка. В Минобороны РФ говорили, что атаковали военный объект

Читайте также

В результате ракетных ударов по Одессе погибли трехмесячная девочка, ее мама и бабушка. В Минобороны РФ говорили, что атаковали военный объект

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь