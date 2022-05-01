Минобороны РФ обвинило ВСУ в обстреле двух сел в Херсонской области, заявив о погибших мирных жителях

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Вооруженные силы Украины обстреляли села Киселевка и Широкая Балка в Херсонской области, занятые российскими военными, заявило Минобороны РФ.

Под обстрел, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны РФ, попали школа и детский сад в Киселевке и кладбище на окраине Широкой Балки.

Среди мирных жителей есть погибшие и раненые, заявило Минобороны РФ. Зданиям школы, детского сада, а также частным домам нанесен значительный ущерб, в населенных пунктах частично нарушено электроснабжение.

Украинская сторона заявление российского Минобороны об обстреле Киселевки и Широкой Балки не прокомментировала.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.

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