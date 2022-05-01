К 1 мая в Петербурге установили 100 плакатов с «бабушкой с красным флагом». По данным «Фонтанки», их оплатило частное лицо

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В разных районах Санкт-Петербурга в ночь на 1 мая на рекламных конструкциях разных форматов были размещены сто плакатов с «бабушкой с красным флагом» — этот сюжет с пожилой жительницей Украины, которая вышла к украинским военным с флагом СССР, перепутав их с российскими, активно использует пропаганда в РФ.

В Петербурге плакаты с «бабушкой с красным флагом» и надписью «Под знаменем победы» установлены в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Выборгском, Приморском, Калининском, Московском районах, пишет «Фонтанка».

По данным издания, государственные структуры (региональные, федеральные) не оплачивали эту инициативу. Участники рекламного рынка Петербурга на условиях анонимности рассказали «Фонтанке», что слышали о запросе на такую кампанию от частного лица.

Ранее было известно об изображениях «бабушки с красным флагом», которые появились в российских регионах по инициативе местных властей. В частности, об установке баннера с таким сюжетом объявляла мэрия Петрозаводска, а правительство Кабардино-Балкарии сообщало, что мурал с этим рисунком появился в Нальчике по инициативе главы республики.

Все события этого дня

Война Шестьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»

Все события этого дня

Война Шестьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь