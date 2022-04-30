В Херсонской области пропали сотовая связь и интернет

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На территории Херсонской области исчезла сотовая связь и интернет всех украинских операторов. Об этом сообщает «Суспiльне».

По данным корреспондентов издания, в некоторых районах области все еще работает оператор «Киевстар», однако без мобильного интернета.

Представители оператора Vodaphone сообщили «Суспiльне», что исчезновение связи не вызвано какой-либо аварией.

Генштаб ВСУ в вечерней сводке за 30 апреля сообщал, что российские войска готовят наступление, планируя выйти на административную границу Херсонской области.

Практически вся территория Херсонской области уже много недель находится под контролем российских войск. В конце апреля российские госсми стали активно писать о формировании в регионе «новых военно-гражданских администраций». Официально Россия не признавала свое участие в их создании.

По данным источников «Медузы», близких к Кремлю, в середине мая на территории Херсонской области может пройти референдум о независимости региона от Украины и создании «Херсонской народной республики» по образцу ДНР и ЛНР.

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